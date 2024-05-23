بوحبيب التقى روداكوف: لحل سياسي للأزمة الاوكرانية بمشاركة الجميع

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، في بعض المسائل الثنائية والمؤتمرات الدولية القادمة.
وإغتنم بوحبيب هذا اللقاء للتشديد على "اهمية الحل السياسي للأزمة الاوكرانية، بمشاركة الجميع، وبما يحفظ ماء وجه كافة اطراف النزاع".
في سياق اخر، التقى بوحبيب سفير البوسنة والهرسك الجديد في لبنان، سلافكو متنوفيش في زيارة تعارف، فالنائبة ندى بستاني.
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