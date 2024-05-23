واصل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتهم على مناطق العباسية في قضاء صور، والغازية وصيدا، وكانت الحصيلة تسطير أربعة محاضر ضبط وحجز مواد منتهية الصلاحية وسحب ثلاث عينات.
وأتت المخالفات كالتالي :
1- معمل للكاتو في صيدا لا يستوفي الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء وضبط كمية من المواد الاولية المنتهية الصلاحية .
2- مستودع للمواد الغذائية والسكاكر في صيدا ضبط بداخله شوالات لوز وملح منتهية الصلاحية
3- ملحمة في العباسية غير متوفر لديها شروط النظافة
4- ملحمة في العباسية تبيع لحوما برازيلية مبردة على انها طازجة .
كانت هذه تفاصيل خبر مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب سطروا 4 محاضر ضبط بحق مخالفين في صيدا والعباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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