"الوطن" السورية: حريق ضخم في مصفاة حمص وسط البلاد

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن "حريقا ضخما اندلع في الوحدة 100 بمصفاة حمص وسط البلاد"، مشيرة إلى أن "فرق الإطفاء من المصفاة وفوج إطفاء حمص والدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق".
ونقلت وكالة أنباء "سانا" عن قائد فوج إطفاء حمص أنه "اندلع حريق في إحدى وحدات مصفاة حمص وفوج الإطفاء والدفاع المدني وكوادر إطفاء المصفاة يعملون للسيطرة عليه".
وقبل سنوات أخمدت كوادر الإطفاء حريقا بوحدة التقطير 100 بمصفاة حمص نتيجة تسرب من إحدى مضخات النفط الخام.
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