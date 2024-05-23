شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها الطائرة السنغافورية.. أشهر حوادث الهبوط الاضطراري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعد حالات الهبوط الاضطراري، من أشهر الحوادث التي قد تتعرض لها الطائرات.
الثلاثاء الماضي؛ واجهت طائرة سنغافورية مطبات هوائية شديدة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى مصرع أحد الركاب وإصابة نحو 70. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
الرحلة التي كانت تقل أكثر من 200 راكب، توجهت من لندن إلى سنغافورة، وتعرضت للمطبات الهوائية فوق ميانمار، ما اضطرها إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في بانكوك.
الطائرة كانت على ارتفاع 8 آلاف قدم فوق الأرض وحدث تسرب للوقود، واستغرقت 8 دقائق للهبوط..
نجح الطيار في الهبوط الاضطراري بعد فرض سيطرته على الطائرة، دون إصابات.
وقد حدث تعطل في المحرك ما تسبب بالمزيد من المشاكل، رغم كل ذلك هبطت الطائرة بسلام.
ونجح الهبوط، وجرى إنقاذ 61 راكبا على متن الطائرة.
الهبوط حدث بسبب نفاد الوقود، ما تسبب في مصرع 13 شخصا وجرى إنقاذ 41 آخرين.
الثلاثاء الماضي؛ واجهت طائرة سنغافورية مطبات هوائية شديدة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى مصرع أحد الركاب وإصابة نحو 70. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بعد حادث الطائرة السنغافورية.. خبير: المطبات الهوائية تنشط قرب خط الاستواء#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) May 22, 2024
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الرحلة التي كانت تقل أكثر من 200 راكب، توجهت من لندن إلى سنغافورة، وتعرضت للمطبات الهوائية فوق ميانمار، ما اضطرها إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في بانكوك.
حوادث الهبوط الاضطراري"اليوم" تستعرض أشهر حوادث الهبوط الاضطراري للطائرات حسب "mostluxuriouslist":
- مطار بغداد:
الطائرة كانت على ارتفاع 8 آلاف قدم فوق الأرض وحدث تسرب للوقود، واستغرقت 8 دقائق للهبوط..
- هبوط دون إصابات
نجح الطيار في الهبوط الاضطراري بعد فرض سيطرته على الطائرة، دون إصابات.
- إنقاذ بالجناح العلوي:
وقد حدث تعطل في المحرك ما تسبب بالمزيد من المشاكل، رغم كل ذلك هبطت الطائرة بسلام.
- الطائرة الكندية:
ونجح الهبوط، وجرى إنقاذ 61 راكبا على متن الطائرة.
- في الغابات الماطرة:
الهبوط حدث بسبب نفاد الوقود، ما تسبب في مصرع 13 شخصا وجرى إنقاذ 41 آخرين.