آخرها الطائرة السنغافورية.. أشهر حوادث الهبوط الاضطراري

تعد حالات الهبوط الاضطراري، من أشهر الحوادث التي قد تتعرض لها الطائرات.الثلاثاء الماضي؛ واجهت طائرة سنغافورية مطبات هوائية شديدة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى مصرع أحد الركاب وإصابة نحو 70. الرحلة التي كانت تقل أكثر من 200 راكب، توجهت من لندن إلى سنغافورة، وتعرضت للمطبات الهوائية فوق ميانمار، ما اضطرها إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في بانكوك."اليوم" تستعرض أشهر حوادث الهبوط الاضطراري للطائرات حسب "mostluxuriouslist":هبطت طائرة من طراز إيرباص في مطار بغداد، بعد تعطل 3 من أنظمتها الهيدروليكية.الطائرة كانت على ارتفاع 8 آلاف قدم فوق الأرض وحدث تسرب للوقود، واستغرقت 8 دقائق للهبوط..توقف محرك الطائرة عن العمل فجأة في أثناء تحليقها قرب مدينة برمنجهام الإنجليزية وعلى متنها 7 ركاب عام 1993.نجح الطيار في الهبوط الاضطراري بعد فرض سيطرته على الطائرة، دون إصابات.في أحيان لا يمر الهبوط الاضطراري بسلام، إذ قد تشارف الطائرة على التحطم، مثلما حدث مع طيار بريطاني، لكنه تمكن من النجاة بالاستعانة بالجناح العلوي.وقد حدث تعطل في المحرك ما تسبب بالمزيد من المشاكل، رغم كل ذلك هبطت الطائرة بسلام.نفد الوقود فجأة من طائرة من طراز بوينج أثناء تحليقها فوق كندا، لذا كان لا بد من الهبوط الاضطراري سريعا.ونجح الهبوط، وجرى إنقاذ 61 راكبا على متن الطائرة.في حادثة تشبه الأفلام السينمائية، هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية البرازيلية في 1989 بالغابات الماطرة.الهبوط حدث بسبب نفاد الوقود، ما تسبب في مصرع 13 شخصا وجرى إنقاذ 41 آخرين.