بحث وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار مع وفد من مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل، في "ايجاد الحلول لقبض المستخدمين في مراكز الخدمات الانمائية رواتبهم بشكل شهري وحل مشكلة صرف رواتب العاملين في المراكز تحت بند نفقات الخدمة".
كما تطرق البحث الى "موضوع تفعيل عمل مراكز الخدمات الانمائية خاصة المراكز المستحدثة، وحل المشاكل المتعلقة بالكشف في المناطق التي تتعرض للإعتداءات الاسرائيلية بالنسبة لبطاقات الفقر وبرنامج أمان".
بدوره أكد حجار "حرصه على انجاز خطوات ايجابية في هذه الملفات".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من مكتب الخدمات المركزي بحركة أمل التقى حجار: لإيجاد حل منصف وعادل لمشكلة تأخر رواتب المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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