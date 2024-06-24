سليم عون: إذا تعرّض حزب الله لأي اعتداء فنحن إلى جانبه

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، تعليقا على تدخل "حزب الله" في حرب غزة، إلى أن "هناك واقعًا فُرض على حزب الله"، موضحا أنه "إذا تعرض لأي اعتداء فنحن إلى جانبه"، مؤكدا على موقف "التيار الوطني الحر" الرافض لربط الساحات.
ولفت، في حديث لقناة "الجديد" إلى "أننا في حرب والخطر يكمن في توسع هذه الحرب، ولكن رغم كل التصعيد الحاصل لا يوجد حرب في المدى القريب".
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