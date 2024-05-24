شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية النواب" ترحب بقرارات محكمة العدل: خطوة مهمة لتسهيل إنفاذ المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الأوضاع في فلسطين، مؤكدا أن قرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسئولية إغلاقه، خطوة هامة لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار إلى أن الأمر من جانب المحكمة الدولية لإسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تأكيد دولي جديد أمام العالم أن مصر لم تكن سببا في إغلاقه من قبل.

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على رفح الفلسطينية وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات، خطوة هامة، لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: "نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة استئناف لعمليات المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم".