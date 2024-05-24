"حزب الله": دمّرنا دبابة ميركافا وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح واستهدفنا تحرّكًا لجنود العدو في حرش شتولا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، هاجم مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 24-5-2024 دبابة ميركافا في حرش شتولا بديلة عن الدبابة التي ‏تم تدميرها أمس، واستهدفوها بالصواريخ الموجّهة أثناء تحرّكها ما أدى إلى إصابتها وتدميرها ‏ووقوع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح، وعند رصد تحرّك جنود العدو حول الدبابة المدمّرة استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة".

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