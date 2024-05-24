"النشرة": مخابرات الجيش تداهم منازل مشاركين بإشكال تخلله إطلاق نار في بريتال

داهمت دورية من مخابرات الجيش بلدة بريتال شرقي بعلبك على خلفية اشكال مادي بين شبان من عائلتين ادى الى تبادل لاطلاق النار، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

وعملت القوة المداهمة على تفتيش منازل مشاركين بالاشكال بهدف توقيفهم.