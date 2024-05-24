مصلحة تسجيل السيارات أعلنت فتح أبوابها الأحد لفك حجز الآليات

أعلنت مصلحة تسجيل السيارات والأليات، في بيان، عن "فتح أبوابها استثنائيا في المركز الرئيسي الدكوانة بعد غد الأحد في 2024/5/26، وطيلة أيام الأسبوع المقبل بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، لإنجاز معاملات فك حجز كل أنواع المركبات والدراجات التي تم حجزها في الخطة الامنية".
وأوضحت المصلحة، أنه "يمكن لأصحاب السيارات والآليات والدراجات التوجه الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة لإجراء المقتضى بغية فك حجزها".
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