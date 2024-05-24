شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سفينة شحن ألمانية قبالة الصومال تعرضت لهجوم من قبل قراصنة والان نبدء بالتفاصيل

سفينة الشحن متعددة الأغراض "بازيليسك"

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الدمام - شريف احمد - هرعت سفينة حربية كانت تقوم بدورية في مكان قريب لإنقاذ سفينة الشحن متعددة الأغراض "بازيليسك" التي ترفع علم ليبيريا وحررتها.وكان أصيب أحد أفراد طاقم سفينة شحن قادمة من ميناء هامبورج شمالي ألمانيا، عندما اختطف قراصنة السفينة قبالة دولة الصومال الواقعة في شرق أفريقيا.ووقع الحادث مساء أمس الخميس، في المحيط الهندي على مسافة نحو 700 كيلومتر شرق العاصمة الصومالية مقديشو.وذكرت قيادة عملية أتلانتا في روتا بإسبانيا اليوم الجمعة، أن أفراد الطاقم الـ 17 بأمان، وإن حالة عضو الطاقم المصاب مستقرة.وملكية سفينة الشحن، التي يبلغ طولها نحو 160 مترا، تعود إلى شركة الشحن "مينشيب" ومقرها هامبورج.