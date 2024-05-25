عز الدين: غزة وأهلها سطروا أسطورة من الصمود والثبات والمواجهة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أن "الحرب الدائرة اليوم مع هذا العدو الإسرائيلي ستتوقف عندما نشعر بأن إرادة هذا العدو ومعه الأميركي بدأت تتهاوى وتضعف وتنكسر شيئاً فشيئاً".

وشدد عز الدين على أننا "الأقوى مع كل ما نملك من إمكانيات، لأن المقاومة سواء في لبنان أو في فلسطين هي التي تفرض إرادتها على العدو الإسرائيلي بعد ثمانية أشهر، وتفرض سيطرتها على ميدان وساحة القتال، بينما العدو يتفوّق علينا بالقتل للبشر والتدمير والإبادة والإجرام".

ورأى أن "لا بد لهذا العدو في نهاية المطاف من أن يتجرع كأس الهزيمة والخسارة إذا ما أراد أن يعيد أسراه، الذين بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية تطلب وتُلح على عودة المفاوضات لأجل الحصول عليهم، وهذا لن يطول بإذن الله، لأننا نحن الأقوى بإرادتنا وشعبنا وأهلنا، ولأن غزة وأهلها سطروا أسطورة من الصمود والثبات والمواجهة، وكسروا إرادة الإسرائيلي في تهجيرهم من غزة".