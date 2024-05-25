أعلن المستشار الخاص لرئيس البرازيل سيلسو أموريم أن "السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب بعد استدعائه من قبل رئيس البلاد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا".
وفي شباط الماضي ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، أن "الرئيس لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد في تل أبيب للتشاور بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي شخصا غير مرغوب فيه".
واعتبر الرئيس البرازيلي أن "ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية، وقارنها بالفظائع التي ارتكبها هتلر ضد اليهود".
بدوره وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذه التصريحات بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس البرازيلي: سفيرنا لن يعود إلى تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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