شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. إصابة العشرات في سقوط قنابل روسية على خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

قنابل روسية

الدمام - شريف احمد - ضربت قنبلة انزلاقية روسية متجرا كبيرا لتجديد المنازل في خاركيف الأوكرانية اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإندلاع حريق سريع الانتشار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر قناتها على تطبيق "تليجرام" أن الحريق الذي تم إخماده جزئيا اجتاح مسافة تفوق 10 آلاف متر مربع من قسم يضم مواد سريعة الاشتعال، ما أسفر عن إصابة 25 شخصا.وأظهرت صور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمود دخان أسود كبيرا يتصاعد من المتجر.وقال إيهور تيريخوف رئيس البلدية عبر تطبيق تليجرام أن المتجر كان يضم 200 شخص على الأقل في وقت القصف.