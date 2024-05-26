في الصحف الكويتية: لودريان قد يعرض خلال زيارته للبنان الدعوة للحوار في باريس

ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "قبل أيام من وصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، لتزخيم الاتصالات بغية الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي، بدأ تسريب أجواء عن تقدم خيار الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين، في إحدى عواصم الدول التي تتألف منها اللجنة الخماسية، مع ترجيح باريس كمضيفة للاجتماعات".

ويبدو أن لودريان سيحاول انتزاع موافقة الأفرقاء اللبنانيين على اللقاء في العاصمة الفرنسية او غيرها، سعيا إلى بحث ملف الرئاسة وملفات أخرى، بينها السلة المتكاملة الخاصة بالعهد الجديد، وفق الصحيفة.

وقالت "الأنباء" إنه "يحضر المبعوث الفرنسي مع ترجيح دعوة إلى الحوار والتشاور، لطالما نادى بها رئيس مجلس النوب نبيه بري، ورفضها أفرقاء كثر من خارج الثنائي خصوصا المسيحيين، بغية عدم تكريس عرف يسبق الاستحقاق الدستوري الرئاسي".

وأكدت مصادر مقربة من اللجنة الخماسية لـ"الأنباء" وجود "نافذة أمل" تعول عليها اللجنة في مساعيها لانتخاب رئيس للجمهورية بغطاء دولي ممنوح لها، دون التقيد بمهلة زمنية باعتبار أن الجهد الديبلوماسي لا يحده زمان أو مكان.

وشددت المصادر على أن لقاءات الخماسية مع القوى السياسية اللبنانية ستستمر "لشعورها بأن الجميع يريد التعاون وانتخاب رئيس، رغم التباين في وجهات النظر الذي يذلل ببطء، ويحتاج إلى ضغط مضاعف لتليين مواقف البعض وتقريب وجهات النظر في الرؤية الوطنية".

واعتبرت المصادر أن "الحديث عن انتخاب رئيس بتحديد مهل لا دقة له لمخالفته مضمون الدستور". وأضافت: "ما يصدر رسميا من الجهات المعنية بالانتخاب هو الموقف الرسمي، وغير ذلك تكهنات وتحليلات وآراء ومعلومات غير دقيقة مبنية على معطيات حوارية غير مكتملة".

ولفتت إلى ان "الاستحقاق الرئاسي مر بالعديد من المحطات المهمة والتوقعات والمهل ولم يتحقق الانتخاب، لتعثره في مطاف المشاورات وتدخل بعض الجهات الفاعلة على خط العرقلة لتحقيق مكاسب سياسية".

وقال مصدر نيابي متابع لـ"الأنباء": "لا انتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار، يعقد في لبنان أو في أي بلد آخر كما حصل سابقا في استحقاق مماثل".

وما تقوم به اللجنة الخماسية في لبنان هو حوار غير مباشر بين الأطراف اللبنانية للوصول إلى الخطوة الأولى نحو الاتفاق. وفي حال فشلت الخماسية في لبنان، فإن الدعوة إلى حوار مباشر هي الأرجح، وفق الصحيفة.

وكشف المصدر عن أنه "لا إصلاحات في لبنان بدون رئيس للجمهورية، وحكومة تقوم بما في وسعها لتسيير أمور الناس ومؤسسات الدولة التي تحتاج إلى تفعيل إداراتها ضمن خطة كاملة متكاملة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومة تنال ثقة المجلس النيابي".

وفي هذا الإطار، قال أحد النواب الذين التقوا الموفد الاميركي آموس هوكشتاين في واشنطن لـ "الأنباء": "جزم هوكشتاين وتحدث بكل ثقة، ان حرب غزة طويلة ولا أفق لحلها، وقال إنه في الوقت عينه لا إمكانية لفصل ملف الحدود اللبنانية عنها، وبالتالي فإن نهاية هذا الفصل من الحرب الطويلة ستحدد الكثير من المعالم التي يبنى عليها، ولا جدوى تاليا من اتخاذ خطوات يراها متسرعة".

وعن التحرك الفرنسي، قال مصدر لـ "الأنباء": "تضع فرنسا استمرار لبنان في واجهة اهتماماتها".

وأضاف المصدر ان "ماكرون ينتظر تحرك لودريان وما يحمله انطلاقا من حرصه على دور لبنان. وفي الغالب، فإن تحركه يصطدم بالمقاصة الأميركية للعملية الشاملة في المنطقة".

بدورها، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أنه "ينتظر لبنان جهوداً دبلوماسية جديدة تتصل بالعمل على الوصول إلى إيجاد تسوية سياسية حدودياً ورئاسياً".

وبحسب المعلومات، التي نقلتها فإن لودريان يحمل أكثر من فكرة، أولها كيفية الوصول الى تفاهم بشأن الدعوة لعقد جلسات التشاور، ومن الجهة التي ستدعو لذلك، وبعدها عقد جلسات الانتخاب مع التعهّد بعدم تطيير النصاب. أما الفكرة الأخرى التي قد يبحثها لودريان فهي تتصل بانخراط باريس أكثر بالملف اللبناني من خلال رعايتها هي للحوار، سواء في لبنان أو في العاصمة الفرنسية إذا اقتضت الحاجة.