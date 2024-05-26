الأرصاد الجوية: المنخفض الجوي ينحسر تدريجيًا ولبنان يتأثر بكتل هوائية حارة بداية الأسبوع

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "المنخفض الجوّي ينحسر تدريجيًّا عن الحوض الشّرقي للبحر الأبيض المتوسّط، ومن المتوقّع أن يتأثّر ​لبنان​ بكتل هوائيّة حارة نسبيًّا بداية الأسبوع المقبل، حيث تتخطّى ​درجات الحرارة​ معدّلاتها الموسميّة، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار تؤدّي إلى أجواء سديميّة".

وأشارت في نشرتها الصّباحيّة، إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيّار يتراوح بين 18 و27 درجة مئويّة في بيروت، بين 17 و26 درجة في طرابلس، وبين 13 و27 درجة مئويّة في زحلة"، محذّرةً روّاد البحر وهواة السّباحة بأنّ "ارتفاع موج البحر يُقدَّر بحدود المتر ونصف متر خلال الفترة الممتدّة من اﻷحد 26 أيّار حتّى مساء يوم اﻷربعاء 29 أيّار، مع إمكانيّة تكوّن تيّارات مائيّة خاصّةً على الشّواطئ الرّمليّة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الدّاخل وعلى الجبال ودون تعديل يُذكر على السّاحل، ويتشكّل الضّباب على المرتفعات المتوسّطة في الفترة الصّباحيّة والمسائيّة".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين غائم جزئيًّا بسحب متوسّطة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة، وتنخفض نسبة الرّطوبة، مع ظهور طبقات من الغبار في اﻷجواء".

كما بيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة في الدّاخل، بينما تعود للانخفاض على السّاحل والجبال. يتحوّل الطّقس بعد الظّهر إلى غائم، وترتفع نسبة الرّطوبة فيتشكّل الضّباب على المرتفعات، مع ظهور طبقات من الغبار تؤدّي إلى أجواء سديميّة، واحتمال تساقط الرّذاذ المحلّي في الشّمال".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء غائم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات، مع ظهور طبقات من الغبار تؤدّي إلى أجواء سديميّة".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وشماليّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و75%، حال البحر مائج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".