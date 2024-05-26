زيلينسكي دعا الرئيسَين الأميركي والصيني لحضور القمة من أجل السلام بأوكرانيا في سويسرا

ناشد الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، "قادة العالم الّذين ما زالوا في منأى عن الجهود الدّوليّة للقمّة الدّوليّة من أجل السّلام في أوكرانيا: الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، والرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​، رجاءً إدعما قمّة السّلام بقيادتكما الشّخصيّة وحضوركما"، معتبرًا أنّ "جهود الأغلبيّة في العالم هي الضّمان للإيفاء بكلّ الالتزامات". وأشار إلى أنّ "أكثر من 80 دولة أكّدت مشاركتها" في المؤتمر.

ومن المقرّر أن تُقعد هذه القمّة في مدينة لوسيرن وسط سويسرا في 15 و16 حزيران المقبل. وأكدت حكومة برن أنّها وجّهت دعوات للمشاركة إلى 160 وفداً لا تشمل روسيا.