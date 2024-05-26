ناشد الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "قادة العالم الّذين ما زالوا في منأى عن الجهود الدّوليّة للقمّة الدّوليّة من أجل السّلام في أوكرانيا: الرّئيس الأميركي جو بايدن، والرّئيس الصّيني شي جينبينغ، رجاءً إدعما قمّة السّلام بقيادتكما الشّخصيّة وحضوركما"، معتبرًا أنّ "جهود الأغلبيّة في العالم هي الضّمان للإيفاء بكلّ الالتزامات". وأشار إلى أنّ "أكثر من 80 دولة أكّدت مشاركتها" في المؤتمر.
ومن المقرّر أن تُقعد هذه القمّة في مدينة لوسيرن وسط سويسرا في 15 و16 حزيران المقبل. وأكدت حكومة برن أنّها وجّهت دعوات للمشاركة إلى 160 وفداً لا تشمل روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي دعا الرئيسَين الأميركي والصيني لحضور القمة من أجل السلام بأوكرانيا في سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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