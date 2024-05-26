سفير المهام الخاصة الروسي: روسيا لم تبدأ الحرب مع أوكرانيا ونسعى من أجل السلام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية "روديون ميروشنيك" مساعد وزير الخارجية الروسي، حرص بلاده على إنهاء الصراع الأوكراني بالحلول الدبلوماسية، لافتا إلى أن روسيا ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي وتعمل من أجل إقرار السلام لأبنائها ولو لعقد من الزمن.

وقال ميروشنيك، إن بعض الدول تزعم أن روسيا لا تريد التفاوض من أجل السلام، ولكن ذلك غير صحيح حيث سعت موسكو إلى حل النزاع من خلال جولات المفاوضات التي تمت بالفعل لإحلال السلام مع أوكرانيا خلال السنوات الماضية، ومنها جولة جنيف للتفاوض بشأن دونباس، ولكن أوكرانيا لم توفي بالتعهدات.

جاء ذلك في كلمته باللقاء الصحفي الذي نظمه المركز الثقافي الروسي في الإسكندرية "البيت الروسي" بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، اليوم الأحد، بعنوان "روسيا والنظام الدولي الجديد"، بحضور ارسيني ماتيوسشينكو ، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وأدار اللقاء الدكتور محمود عزت رئيس إدارة الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف"ميروشنيك" أن روسيا لم تبدأ هذه الحرب، بل جاءت لتنقذ مواطنيها، مؤكدا التزام روسيا بالقوانين الدولية الإنسانية، وأنها تسعى إلى إقرار منظومة السلام التي تضمن لأبنائنا الحياة بسلام خلال السنوات القادمة.

وتحدث سفير المهام الخاصة الروسي عن أهم الخطوات التي سعت روسيا إليها لتحقيق السلام قائلا: كانت هناك أيضًا جولة نورمندي برعاية روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، وهم لم يكونوا على استعداد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حتى تولى زيلنيسكي رئاسة أوكرانيا وأفسد كل صيغ السلام.

وانتقد ما وصفه بما يخطط له الغرب من عقد قمة سويسرا لإقرار السلام في أوكرانيا بدون دعوة روسيا، قائلا "ما الهدف من القمة بدون مشاركة روسيا؟، مشيرا إلى رفض عدد من الدول المشاركة في هذه القمة.

وشهد اللقاء عرضا من السفير روديون ميروشنيك، على هامش المائدة المستديرة معرض صور قال إنها توثق معاناة المناطق الحدودية، بين أوكرانيا وروسيا،

موضحًا أن المعرض هو أحد سلسلة المعارض التي يتم تنظيمها لعرض حجم معاناة المناطق الحدودية، لافتًا أن كل معرض يحتوى على صور جديدة، لتوثيق الأحداث حيث أن كل صورة يتم عرضها لها قصة.