حماس تحمل الادارة الامريكية مسؤولية مجزرة رفح

ياسر رشاد - القاهرة - حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن "المجرزة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد في مدينة رفح.

وقالت الحركة في بيان: "في جريمة حرب مروعة، أقدم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن الجيش المجرم أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح".

وتابعت "حماس": "نحمل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين".

وأضاف البيان: "نطالب بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية، والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ".

وأكدت "حماس" أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة مطالبون بشكل عاجل بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر، وتوفير الحماية لشعبنا من آلة القتل والإرهاب الصهيونية التي تسعى لتهجير شعبنا وطمس قضيته الوطنية".

27 شهيدًا وعشرات المصابين برفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 27 شهيدًا وعشرات المصابين، إثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح الإعلام الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مخيمات النازحين بمنطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح، حيث قصفت طائرات الاحتلال المخيم بـ 8 صواريخ على الأقل، ووصل 8 شهداء إلى المستشفيات الميدانية العاملة غرب المدينة على الأقل.

ولا يزال عدد كبير من الشهداء والجرحى في المخيم وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول لهم، ولا تزال النيران مشتعلة في المخيم بفعل القصف الذي ضرب المخيم من قبل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 8 صواريخ، وفقًا للإعلام الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تنقل عددا كبيرا من الشهداء والمصابين عقب قصف خيام النازحين شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية.

بينما قال تلفزيون فلسطين: سقوط ضحايا وجرحى في قصف إسرائيلي لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غرب مدينة رفح.

جيش الاحتلال يدعى تدمير منصة تم من خلالها إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه تل ابيب

اعلن المتحدث الرسمى لجيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم الاحد ، انه تم تنفيذ ثماني عمليات إطلاق من منطقة رفح باتجاه أراضي البلاد.

وبعد رصد مصدر النيران بقليل، أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بالتعاون مع قوات الفرقة 162 على المنصة التي وُضعت بجوار مسجدين ودمرتها.

إنه لدليل آخر على إقدام منظمة حماس على وضع منشآتها بجوار المنشآت والبنى التحتية المدنية مع استخدام سكان القطاع كدروع بشرية.

القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

نشرت المقاومة الفلسطينية ، اليوم الأحد ، مشاهد لقصف تل ابيب منذ بضعة أشهر وانطلق صافرات الإنذار ، وسماع دوي انفجارات ، وجاء ذلك ردآ من المقاومة على المجازر الاحتلال فى حق المدنين

وقال الجيش الإسرائيلي إن 8 صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه وسط إسرائيل، من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث تقاتل قواته مسلحين فلسطينيين.

وأضاف الجيش في بيان له: "متابعة للإنذارات في وسط البلاد فالحديث عن إطلاق 8 قذائف صاروخية من منطقة رفح نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض عدة قذائف".

من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ودوت صفارات الإنذار في " كفار سابا وهرتسيليا وصوفين وتل أبيب وبيتحتكفا".

مقاتلًا بـ"شبشب" يسحب جنديًا إسرائيليًا داخل نفق

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد 26 مايو 2024، مقطع فيديو يظهر جنديًا إسرائيليًا ملقى على الأرض، ويقوم أحد مقاتلي القسام بسحبه داخل النفق.

جاء بث المقطع عقب كلمة أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، التي أعلن فيها عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة، أمس السبت، شمالي قطاع غزة.

في الإطار تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الشعار الذي وضعته كتائب القسام في خلفية كلمة أبو عبيدة: "فريقًا تقتلون وتأسرون فريقًا".

كما تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقاتل الذي كان يرتدي "شبشب" خلال سحبه جنديًا إسرائيليًا مدججًا بالسلاح داخل النفق.

كما أكد أن مقاتلي القسام أوقعوا جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري.

وخُتم الفيديو بعبارة: "هذا ما سمح بنشره وللحديث بقية".

فيما عمّت مشاعر الفرح والابتهاج في مخيمات ومدن فلسطينية بما فيها قطاع غزة، وبعض الدول العربية، عقب إعلان كتائب القسام أسر عدد من الجنود.