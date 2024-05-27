شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: توجيه الرئيس السيسى المسئولين بالحديث عن الواقع يعكس أهمية الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في محافظة الوادي الجديد، والتي أكد فيها على أهمية الإعلام في تنمية الوعي لدى المواطنين ودعا المسؤولين إلى الخروج والتحدث عن الواقع بوضوح وشفافية.

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن توجيهات الرئيس السيسي حول دور الإعلام في تعزيز الوعي والتنمية تعكس إدراكه العميق لأهمية الإعلام كأداة لبناء مجتمع واعٍ وقادر على المشاركة الفعالة في عملية التنمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للمسؤولين بضرورة التحدث بصدق وشفافية تعزز من مصداقية الحكومة وتبني جسور الثقة مع المواطنين.

ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن المشروعات التنموية التي تم افتتاحها في الوادي الجديد تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء مصر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الإنجازات هي دليل على العمل الجاد والتفاني من جانب الحكومة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في نقل الصورة الحقيقية للجهود التنموية وتوعية المواطنين بالتحديات والإنجازات على حد سواء.

وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام بضرورة تبني نهج مهني ومسؤول في تغطية الأخبار والمشروعات التنموية.



