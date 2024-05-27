"الجهاد الإسلامي": المجزرة المروعة في رفح هي جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم حرب الإبادة

شددت حركة "الجهاد الإسلامي"، على أن "المجزرة المروعة في رفح هي جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم حرب الإبادة التي يشنها العدو ضد شعبنا"، لافتةً الى أن "العدو كان قد أعلن عن المنطقة المستهدفة منطقة آمنة للنازحين".

ورأى الجهاد، أن "استهداف المدنيين في مخيمات النازحين في رفح يؤكد عمق الفشل العسكري الذي مني به العدو في الميدان"، مضيفاً "جرائم العدو في غزة تأتي نتيجة الغطاء الأميركي ومواقف بعض الحكومات الأوروبية وضعف مواقف الأنظمة العربية".

وكان قد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن "قصفا إسرائيليا أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في منطقة إنسانية قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة".

وأشار الهلال الأحمر في بيان، الى أن "طواقمه تنقل عددا كبيرا من القتلى والإصابات عقب استهداف الجيش الاسرائيلي لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح"، مضيفا أن "الموقع صنّفه الجيش الإسرائيلي منطقة إنسانية".