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أمريكا.. مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء عواصف في 3 ولايات

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د ب أ- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر جراء عواصف قوية اجتاحت أجزاء من ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس الأمريكية، مخلفة سلسلة من المباني المدمرة والمركبات المحطمة.
ونقلت وكالة بلومبرج اليوم الأحد عن راى سابينجتون عمدة مقاطعة كوك قوله إن عمال انقاذ كانوا يزيلون الحطام الذي سببته العواصف اليوم الأحد في مجمع منازل متنقلة شمال دالاس وأكدوا مقتل خمسة أشخاص.

عواصف تكساس

ولم يحدد العمدة مكان العثور على القتلى، وقال سابينجتون لقناة "ذي ويذر": "أعتقد، للأسف، أن هذا العدد سيرتفع." للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقالت السلطات في أركنساس وأوكلاهوما إن خمسة أشخاص آخرين لقوا حتفهم وأصيب آخرون في أنحاء الولايتين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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