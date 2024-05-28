قرار عاجل من حكومة الحرب الإسرائيلية بوقف الهجوم على رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن هناك توافق بين وزراء مجلس الحرب والأجهزة الأمنية على وقف هجوم رفح، ومنح الأولوية لصفقة تبادل جديدة.

وطالبت الجزائر بعقد جلسة مشاورات مغلقة وطارئة لمجلس الأمن غدا بشأن مجزرة رفح، وفقا لما ذكرته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل لها.

وصرح فولكر تورك، المفوض الأممي لحقوق الإنسان، بأن صور قصف رفح تشير إلى عدم حدوث تغيير واضح في أساليب الحرب الإسرائيلية.

وأضاف "تورك" أن ضربة يوم الأحد في رفح تؤكد مرة أخرى حرفيا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وتابع: "نشعر بالرعب تجاه فقدان مزيد من الأرواح إثر الغارة على مخيم للنازحين".