شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: روسيا شنت 80 هجومًا على خطوط المواجهة في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية شنت نحو 80 هجومًا على خطوط المواجهة منذ بدء اليوم الاثنين، كما وقعت معارك عنيفة في قطاع بوكروفسك.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم) عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها على موقع فيسبوك، إن قطاع خاركيف شهد 10 اشتباكات، استمر بعضها لفترة طويلة.

وأوضحت هيئة الأركان أن الجيش الروسي شن ضربات جوية على خاركيف باستخدام القنابل الجوية الموجهة. وأشارت إلى أن الجيش الروسي شن 25 ضربة عل الأقل باستخدام القنابل الجوية الموجهة. خسائر الجيش الروسي وأضافت هيئة الأركان العامة: "وصلت الخسائر الإجمالية للجيش الروسي منذ بدء اليوم إلى 137 قتيلًا أو مصابًا و 18 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

ولفتت أيضًا إلى تدمير دبابة تابعة للجيش الروسي و4 مركبات ومعدات خاصة، ومركبتي قتال مدرعتين وسيارتين و4 أنظمة مدفعية".

وأضافت الهيئة أنه في قطاع بوكروفسك "صدت القوات الأوكرانية 21 هجومًا للجيش الروسي منذ بدء اليوم، مشيرة إلى أن الأمر ليس سهلًا للمدافعين الأوكرانيين، إلا أن الوضع تحت السيطرة.