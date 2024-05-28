نقيب الأطباء: 2000 طبيب مصري تطوعوا لدخول غزة لعلاج الجرحى

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، دعم موقف مصر الثابت قيادة سياسية وحكومة وشعبا، برفضهم التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هناك أكثر من 2000 طبيب سجلوا أسماءهم لدى النقابة كمتطوعين، وعلى استعداد تام لدخول غزة لعلاج الجرحى.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته نقابة الأطباء، بمناسبة يوم الطبيب بقاعة مركز المؤتمرات بمدينة بني سويف، ضمن فعاليات احتفال النقابة العامة بيوم الطبيب، و إحياء لذكرى إنشاء أول مدرسة للطب.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عماد البنا نقيب أطباء المحافظة، الدكتور محمد رضا عوض رئيس الجمعية المصرية للهشاشة، الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية السابق.

وفي كلمته أكد محافظ بني سويف على أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحي، وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة، وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد، من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم الطبيب باعتباره واحد منهم، موضحًا أن جامعة بني سويف لا تدخر جهدا في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة، موضحًا أن خدمة المجتمع المحيط سواء على مستوى تقديم الخدمات الطبية المتميزة، أو الجانب التوعوي يعد من أهم أدوار الجامعة بجانب العملية التعليمية والبحث العلمي