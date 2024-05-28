ضبط المتهم بقتل جارته المسنة لسرقتها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل مسنة، بقرية الصالحية دائرة مركز طوخ، وذلك بعدما تسلل لمنزلها ليلا بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، بلاغا يفيد بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغا من الأهالي بمصرع مسنة طعنا بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المجني عليها ربة منزل تدعى "عواطف. ر" تبلغ من العمر 66 سنة مقيمة قرية الصالحية دائرة المركز قتلت على يد أحد جيرانها ويدعى "محمد.س" عاطل، حيث قام بالتسلل لمنزلها بعد منتصف الليل بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها طعنة أودت بحياتها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب أحمد نصر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.