شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مبهمة لبلينكن عن تأييد بلاده شن ضربات أوكرانية داخل روسيا والان نبدء بالتفاصيل

هجمات انتقامية أوكرانية

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة الرئيس جو بايدن سوف "تتكيف وتتأقلم" مع تطور الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه لم يؤكد صراحة تأييد بلاده لاستخدام أسلحة أمريكية لشن ضربات داخل روسيا.وقال بلينكن للصحفيين يوم الأربعاء، خلال زيارة إلى تشيسيناو عاصمة مولدوفا: "لم نشجع أو نمكن شن ضربات خارج أوكرانيا".لكنه أضاف: في كل خطوة من الطريق، كنا نتكيف ونتأقلم حال الضرورة، نتخذ دائمًا قرارات بشأن ما هو ضروري للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها الاستمرار بشكل فعال في الدفاع عن نفسها، وسنواصل ذلك.وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في ظل تزايد الدعوات من مسؤولين في الغرب للموافقة على شن أوكرانيا هجمات انتقامية داخل الأراضي الروسية، وهي خطوة كانت الولايات المتحدة تعدها تصعيدًا استفزازيًا في الحرب. This is a Twitter Status يتهم This is a Twitter Status بالتصعيد ويحذرها من إرسال أسلحة طويلة المدى لـ This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن قوله إن روسيا سعت من خلال الهجوم حول خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، إلى الاستفادة من تأخير الكونجرس تمرير حزمة تمويل بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.وأشار إلى أن تسليم الأسلحة الأمريكية بعد موافقة الكونجرس على الحزمة التكميلية في أواخر أبريل أدى إلى "استقرار الجبهة".