شكرا لقرائتكم خبر عن يوم دام في ألمانيا.. مهاجمة تجمع يميني بـ"سكين" وإصابات برصاص الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

هجوم في ألمانيا

إطلاق النار على امرأة

الدمام - شريف احمد - أطلقت الشرطة الألمانية النار على شخص في مدينة مانهايم الألمانية اليوم الجمعة، وهاجم تجمعا لجماعة "باكس أوروبا" اليمينية، وكان يحمل سكينا، وفقا لما ذكره أعضاء في الجماعة.قالت مصادر، إنه أصيب بجروح مهددة للحياة وينتظر الخضوع لعملية جراحية.وأصيب شرطي أيضا بجروح خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى. كما أصيب عضو مجلس إدارة جماعة باكس أوروبا، وفقا لما ذكرته أمينة صندوق الجماعة.وانتشر على مواقع الإنترنت، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لما يبدو أنه الهجوم، يظهر رجلا يطعن عدة أشخاص بدا أنهم مشاركين في فعالية جماعة باكس أوروبا. وأظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يطعن الشرطي.كذلك أظهر مقطع الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يطلق النار على المهاجم، ثم قام عدد من رجال الشرطة بتقييده على الأرض. ولم تؤكد الشرطة على الفور ما إذا كان الهجوم كان يستهدف تجمع جماعة باكس أوروبا، لكن متحدثة باسم مدينة مانهايم أكدت أن المجموعة كانت قد أعلنت عن تنظيم فعالية في ميدان بالمدينة اليوم الجمعة.وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته جراء حادث العنف. وقال شولتس في منشور على تطبيق إكس إن "الصور القادمة من مانهايم فظيعة. فقد أصيب عدد من الأشخاص بجروح خطيرة على يد مهاجم."وأضاف " أتعاطف مع الضحايا، والعنف غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطيتنا، ومرتكب مثل هذا العنف يجب معاقبته بشدة".إلى ذلك، أطلقت الشرطة النار على امرأة تحمل سكينا في مدينة كولونيا بغربى ألمانيا اليوم الجمعة، حسبما ذكرت الشرطة.وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يعرف على الفور مدى خطورة إصابات المرأة.ووفقا لتقرير أولي من الشرطة، تعامل رجال الشرطة مع المرأة بعد أن أبلغ الجمهور الشرطة أن المرأة كانت تحمل سكينا. ويزعم أن المرأة هددت رجال الشرطة، ثم أطلق الضباط النار عليها بعد ذلك.وتتلقى المرأة الآن العلاج في المستشفى. ولم يصب أى من ضباط الشرطة.