بلينكن: الأطلسي سيرد على تكثيف الهجمات الروسية الهجينة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في براغ، أن "دول حلف شمال الاطلسي سترد على تزايد الهجمات الهجينة التي تشنها روسيا ضد العديد منها"، لافتاً الى أن "كل دولة حليفة كانت تقريبا ضحية لتكثيف الهجمات الروسية الهجينة".

وأعلنت أجهزة الأمن البولندية، يوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم باشعال حرائق "لحساب" روسيا في مناطق مختلفة من بولندا.

ونهاية نيسان دين بريطاني يبلغ عشرين عاما في بريطانيا بعد اتهامه بتنظيم هجمات ضد "شركات مرتبطة بأوكرانيا".

ودان بلينكن ايضا تزايد الهجمات الإلكترونية وعمليات التضليل التي تقوم بها روسيا.

وكانت قد أزالت روسيا العوامات التي ترسم حدودها مع إستونيا على نهر نارفا الأسبوع الماضي، ما دفع تالين الى التنديد بـ"عمل استفزازي".