"حزب الله": استهدفنا موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 07:45 من صباح يوم السبت 01-06-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة"، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
ويأتي ذلك وسط اعتداءات إسرائيلية منذ الصباح وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه المواقع الإسرائيلية ودوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.
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