"حزب الله": استهدفنا موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 07:45 من صباح يوم السبت 01-06-2024 موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة"، وذلك ‏"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

ويأتي ذلك وسط اعتداءات إسرائيلية منذ الصباح وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه المواقع الإسرائيلية ودوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.