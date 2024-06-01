غانتس: يجب عقد جلسة لمجلس الحرب مع فريق التفاوض لصياغة الخطوات المقبلة بأسرع وقت

أشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ​بيني غانتس​، تعليقًا على المقترح الّذي أعلنه الرّئيس الأميركي جو بايدن أمس، بشأن وقف إطلاق النّار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية أظهرت دائمًا، خاصّةً منذ بداية الصّراع، التزامها بأمن إسرائيل وعودة الرّهائن، ونحن نقدّر بشدّة بايدن وجميع أصدقائنا الأميركيّين لدعمهم".

وأكّد "أنّنا ملتزمون بدفع خطّة عودة رهائننا قدمًا كما صاغها فريق التّفاوض، ووافق عليها مجلس وزراء الحرب"، مشدّدًا على أنّ "نظرًا للتطوّرات، فإنّ من الضّروري عقد جلسة لمجلس وزراء الحرب في أقرب وقت ممكن مع فريق التّفاوض؛ من أجل صياغة المزيد من الخطوات المقبلة".

وكان قد أعلن بايدن في خطاب أمس الجمعة، أنّ إسرائيل عرضت مقترحًا جديدًا لإنهاء الحرب في غزة. وتضمّن المقترح وقفًا لإطلاق النّار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليّين والسّجناء الفلسطينيّين، وإعادة إعمار غزة، وذلك على 3 مراحل.