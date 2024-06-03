شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب هالا توماسدوتير رئيسة لأيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أيسلندا فوز هالا توماسدوتير بالانتخابات لتكون ثاني امرأة تشغل منصب الرئيس في هذا البلد الأوروبي.

وحصدت توماسدوتير 34,3 % من الأصوات متقدمة على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير التي حصدت 25,5 %.

وستتولى توماسدوتير رئاسة البلاد خلفا لغودني يوهانسون الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2016 إلى أن أعلن في وقت سابق من هذا العام أنه لن يسعى للترشح لولاية جديدة.

وبذلك، أصبحت توماسدوتير أيضا ثاني امرأة تتولى منصب رئيس دولة أيسلندا.