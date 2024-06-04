شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تجتاح جنوب بولندا بعد هطول أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت الفيضانات جنوبي بولندا بعد هطول أمطار غزيرة في شتى أنحاء البلاد.

وكانت مدينة بيلسكو- بيالا وما حولها في منطقة سيليزيا من بين المناطق الأكثر تضررا، فيما أفادت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) بأن عمدة المدينة أصدر تحذيرا بسبب الفيضان. فيضانات بولندا واستجابت إدارة الإطفاء لما يربو على 700 بلاغ بحلول صباح اليوم الثلاثاء، حيث غمرت المياه العديد من الممتلكات والأقبية.

وعطلت مياه الفيضان طريقي سكة حديد في محطة القطار المحلية، مما سبب عطلا في الخدمات المحلية، كما غمرت المياه دار السجلات في المدينة ومحطة حافلات.

وما زال منسوب المياه في الأنهار المحلية يرتفع، ويتوقع خبراء الأرصاد لدى خدمة الطقس الوطنية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم.