هل العلاج بالعصا يساعد في الشفاء من آلام الغضروف؟.. أخصائي علاج طبيعي يكشف مفاجأة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور كريم عادل، المتخصص في العلاج الطبيعي، إن العلاج بالعصا وطأطأة العمود الفقري، هو شئ بدائي ومضر ومؤلم للمريض.

وأكد "عادل"، خلال برنامج "حضرة المواطن مع سيد علي، عبر فضائية "الحدث اليوم، أنه من يقوم بعلاج طأطأة العمود الفقري بالعصا غير دارس ولا يعلم تشريح المريض، مضيفًا :"ميعرفش الحاجة اللي شغال عليها عاملة ازاي، والمريض يشعر وقتها بألم في ألم فينسى الألم الذي يشعر به".

وأضاف المتخصص في العلاج الطبيعي، أن هناك خطورة من استخدام العلاج بالعصا حيث قد يؤدي إلى كسر فقرة أو شرخ.

وأكد أن هذه الطريقة ليست علاجًا، بل مخصصة لمعالجة حالات الكسل وما شابهها، وتحديدًا للأشخاص الأصحاء، مشيرًا إلى أنها ليست فعالة في حالة وجود انزلاق غضروفي، حيث يجب استخدام العلاج الطبيعي لعلاجه، لافتًا إلى أن العلاج بالعصا قد يكون خطوة بسيطة فقط ضمن خطة العلاج.

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