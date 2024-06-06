أول تعليق من السعودية على اقتحام وزراء إسرائيليين المسجد الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى الأربعاء.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: "سماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال، تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم، لا سيما في ظل استمرار الحرب وأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابعت السعودية في بيانها: "كما تؤكد المملكة بأن هذه الاعتداءات الممنهجة تعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة، وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتقوض جهود السلام العادل والدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وانطلقت اليوم مسيرة الأعلام، والتي يرفع خلالها المستوطنون الإسرائيليون، الأعلام الإسرائيلية، أثناء التجول داخل شوارع القدس لحين الوصول إلى حائط المبكى.

وأعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية إغلاق باب المغاربة عقب اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم.

من جانبها دعت حركة حماس للنفير العام في الضفة الغربية المحتلة والقدس للرد على انتهاكات المستوطنين بحق المسجد الأقصى.

من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي مسيرة الإعلام وممارساتها، داعية الشعب الفلسطيني إلى التصدي "للبلطجة الصهيونية" دفاعا عن كرامة الأمة.