نيللي كريم: الدعم الذي لاقاه “ولاد رزق” من السعودية مشرف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة نيللي كريم على تهنئة أبطال فيلم “ولاد رزق 3” بالنجاح الكبير الذي حققه العمل في شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

وكشفت نيللي في تصريحات صحفية، عن السبب الذي دفعها لحضور العرض الخاص للفيلم بالمملكة العربية السعودية، قائلة: “فخورة وسعيدة للغاية بنجاحهم وحرصت على التواجد في العرض الخاص بالسعودية من أجل دعم كل صناع العمل”.

وتابعت: “الفيلم يضاهي أعمال هوليوود وبه إمكانيات ضخمة، ويستحق أن يتصدر شباك التذاكر يوميًا، والدعم الذي لاقاه الفيلم من السعودية شيء مشرف، ويؤكد أن مصر والسعودية يد واحدة دائمًا”.

أما عن إمكانية مشاركتها في الجزء الرابع من الفيلم، فقالت: “لو عرض عليَّ سأوافق بدون شك”.

وأشارت نيللي إلى أنها مازالت حتى الآن تواصل التحضير للعمل الذي من المقرر أن تشارك به في الموسم الرمضاني الماضي 2025.