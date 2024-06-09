شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إجلاء نحو 100 شخص من طائرة ركاب بمطار شتوتجارت بسبب عطل فني والان نبدء بالتفاصيل

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قوات إنقاذ

الدمام - شريف احمد - تم إجلاء ما مجموعه 93 مسافرا و6 من أفراد طاقم طائرة ركاب في مطار شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا بسبب عطل فني في الطائرة وهي من طراز ايرباص ايه 319.وحسبما ذكرت الشرطة اليوم الأحد، دوى جهاز الإنذار من الدخان أمس السبت أثناء صعود الركاب على متن الطائرة في ساحة المطار.وأعلنت الشرطة عن إصابة خمسة من عمال مناولة الطائرات جراء تسرب زيت من الطائرة حيث كان هؤلاء العمال قاموا بفتح فتحة التحميل التي حدث العطل في نظام الهيدروليك الخاص بها.ونقلت قوات الإنقاذ أربعة من هؤلاء إلى المستشفى حيث كانوا يعانون إصابات طفيفة.ولم تقلع الطائرة من شتوتجارت أمس إذ كان من المفترض أن تتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن. ولم تتضح بعد قيمة الأضرار الناجمة عما حدث.وبحسب البيانات الصادرة، لم تتسبب الحادثة في وقوع أية اضطرابات أخرى في الحركة الجوية.