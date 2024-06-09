شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نتائج حزبه الضعيفة.. الرئيس الفرنسي يعتزم حل البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتحاذ قرار بحل مجلس النواب بالبرلمان الفرنسى "الجمعية الوطنية"، ليعلن إجراء انتخابات جديدة خلال عدة أسابيع في أعقاب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

وتشير توقعات وسائل الإعلام إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا فى سبيله للتفوق على حزب النهضة بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون بفارق كبير في انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد . قصر الإليزيه سبق وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي في باريس، اعتزامه رفع حالة الطوارئ في إقليم كاليدونيا الجديدة التابع لبلاده بعد 12 يومًا من فرضها.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن قصر الإليزيه قوله إن حالة الطوارئ، التي تم فرضها في 15 مايو وسط اضطرابات في الإقليم الواقع جنوب المحيط الهادئ، لن يتم تمديدها.