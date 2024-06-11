أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، عن "تخصيص 60 مليون يورو لدعم فلسطين خلال 2024"، وذلك في كلمة له خلال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" المعقد في الأردن.
ولفت إلى أنّ "القانون يجب أن يسود ولهذا انضممنا إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية"، موضحًا أنّه "يجب زيادة الدعم المقدم لوكالة الأونروا".
وذكر سانشيز أنّه "يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان وصولها لمستحقيها"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول والحصار المفروض على القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إسبانيا من الأردن: تخصيص 60 مليون يورو لدعم فلسطين خلال 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.