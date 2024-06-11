رئيس وزراء إسبانيا من الأردن: تخصيص 60 مليون يورو لدعم فلسطين خلال 2024

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، عن "تخصيص 60 مليون يورو لدعم فلسطين خلال 2024"، وذلك في كلمة له خلال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" المعقد في الأردن.

ولفت إلى أنّ "القانون يجب أن يسود ولهذا انضممنا إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية"، موضحًا أنّه "يجب زيادة الدعم المقدم لوكالة الأونروا".

وذكر سانشيز أنّه "يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان وصولها لمستحقيها"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول والحصار المفروض على القطاع.