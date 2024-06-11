شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ودعم الفئات الأولى بالرعاية.. تعرف على المستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

بدأ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نشاطه فى مارس 2022 وقدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية؛ واستفاد منه أكثر من 20 مليون مواطن؛ حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتى بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوى الإعاقة.

وكان للتحالف دور كبير فى دعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتى استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه.

وقدم التحالف جهود اغاثة فى مصر وخارجها لدعم الأشقاء فى فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة فى السودان، وهذه الجهود جمعها فى مختلف المجالات رسخت دوره كذراع تنموى مهم داخل الدولة، والتنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، والقضاء على ازدواجية المساعدات الإنسانية بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى المنضمة إليه.