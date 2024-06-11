شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة هانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي في قضية سلاح ناري والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - توصلت هيئة محلفين إلى أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مذنب فى جميع التهم الثلاث في محاكمة فيدرالية تتعلق بحيازة سلاح نارى بصورة غير قانونية ، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام.كانت تقارير إعلامية توقعت أن تؤثر للمشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن على حملة إعادة انتخاب والده عام 2024.وعلى الرغم من أن التحقيق ضد هانتر غير مرتبط بالرئيس نفسه، فإن الجمهوريين لطالما صوروا عائلة بايدن على أنها عائلة إجرامية، وهو ما يرفضه الرئيس والحزب الديمقراطي بشدة.للمزيد عن قضايا بايدن الابن اضغط هنا.