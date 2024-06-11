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إدانة هانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي في قضية سلاح ناري

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توصلت هيئة محلفين إلى أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مذنب فى جميع التهم الثلاث في محاكمة فيدرالية تتعلق بحيازة سلاح نارى بصورة غير قانونية ، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام.
كانت تقارير إعلامية توقعت أن تؤثر للمشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن على حملة إعادة انتخاب والده عام 2024.

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وعلى الرغم من أن التحقيق ضد هانتر غير مرتبط بالرئيس نفسه، فإن الجمهوريين لطالما صوروا عائلة بايدن على أنها عائلة إجرامية، وهو ما يرفضه الرئيس والحزب الديمقراطي بشدة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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