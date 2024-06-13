السعودية تنهي جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

ياسر رشاد - القاهرة - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.



وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها أنهت كافة الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التى أتمت العمل على تجهيزه بكافة ما يحتاجه من متطلبات، وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة كاونترات وكبائن التوعية الإسلامية، وتفعيل الشاشات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانين على مراقبة أعمال الصيانة ورفع التقارير بشكل فوري.

من جهة أخرى، كشف المركز الوطنى للرقابة على الالتزام البيئى عن زيادة عدد محطات رصد جـودة الهواء فى موسم الحج هذا العام بنسبة 70٪ فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مقارنة بـ 6 محطات فقط تم تشغيلها لأول مرة عـام 2021 كأول موسم يباشر المركز فيه مهامه بعد تأسيسه.



وأكد مدير إدارة البيانات البيئية بالمركز د. محمد الدغريري، أن المملكة تضع "مؤشر نسبة جودة الهواء" ضمن مؤشراتها الرئيسية المستهدفة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لرفع جودة الهواء لحجاج بيت الله الحرام. موضحًا، أن حسابات مؤشر جودة الهواء فى محطات الرصد فى مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تستند إلى قياسات 6 ملوثات رئيسية، هى ثانى أكسيد النتروجين، وثانى أكسيد الكبريت، والأوزون الأرضي، وأول أكسيد الكربون والجسيمات العالقة أقل من ١٠ و ٢.٥ ميكروجرام.



وبيّن أن المركز عزز قدراته خلال السنوات الماضية على رصد وقياس مستوى جودة الهواء عبر التوسع فى إنشاء 240 محطة رصد ذات جودة عالية فى مختلف مدن المملكة تتوافق فى مواصفاتها مــع المحطات المعتمدة عالمياً، مشيراً إلى أن المركز يعمل حالياً على أكثر من مرحلة لتطوير وتحليل بيانات جودة الهواء ورفع مستوى الاستفادة منها من جميع الجهات ذات العلاقة.