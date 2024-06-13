وزير شؤون القدس يُثمن مواقف مصر الثابتة ودعمها التاريخي للقضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - ثمن وزير شؤون القدس أشرف الأعور، المواقف المصرية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، والدور الهام والتاريخي الذي تلعبه مصر لدعم القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.



جاء هذا خلال لقاء أشرف الأعور مع السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان في مقر السفارة المصرية برام الله.

وأطلع وزير شؤون القدس، السفير المصري على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسيين واستغلال الاحتلال للعدوان على قطاع غزة لتصعيد انتهاكاته في مدينة القدس، من عمليات هدم مستمرة، واعتقالات، وإبعاد، واقتحامات يومية للمسجد الأقصى التي زادت وتيرتها خلال الفترة الماضية، وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية، في استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

واستعرض الوزير الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، ومعاناة قطاع التعليم حيث يسعى الاحتلال إلى أسرلة التعليم في المدارس الفلسطينية بالقدس ومحاربة المنهاج الفلسطيني، وأيضا قطاع الصحة في المدينة الذي يعاني من أزمة خانقة، وبالذات المستشفيات الفلسطينية.

ومن جهته، أكد السفير إيهاب سليمان دعم مصر للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي تعيشها فلسطين، مؤكدا عمق العلاقات الفلسطينية المصرية.

وشدد على دعم الحكومة والشعب المصري لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن مدينة القدس في ذهن كل مصري، مؤكدا استمرار بذل كل الجهود حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وينال حريته واستقلاله.