بالصور: تفاصيل حريق المنقف في الكويت – مقتل وإصابة العشرات

القاهرة - كتب محمد نسيم - حريق المنقف – أعلنت وسائل إعلام كويتية، صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، مقتل وإصابة العشرات في حريق بناية سكنية بمنطقة المنقف جنوبي الكويت.

وأوضحت مصادر محلية كويتية، أن حريق بناية المنقف خلف حتى هذه اللحظة نحو الـ35 قتيلاً وإصابة العشرات بعضاً منهم في حال الخطر جراء الحريق الذي نشب داخل بناية.

وأشارت إلى أن بناية المنقف يسكن فيها عدد من العمال الأجانب.



وأكدت أن معظم حالات الوفاة في حريق المنقف من سكان البناية جاء على إثر الاختناق أثناء النوم.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة، حتى الآن، لـ 43 حالة متأثرة بإصابات متفرقة منها إصابات بليغة و4 حالات وصلت وفاة جراء الحريق الذي حدث في بناية المنقف.





وأشارت إلى أنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في الكويت بواقع 21 حالة في مستشفى العدان و6 حالات في مستشفى الفروانية وحالة واحدة في الأميري و11 حالة في مستشفى مبارك و4 حالات في مستشفى جابر لتلقي العلاج.

وشددت على أن سائر الفرق الطبية تبذل كافة جهودها اللازمة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين.





وأكدت أنها تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في الكويت لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية منوهة أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.

المصدر : وكالات