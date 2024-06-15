غارة إسرائيلية استهدفت كفركلا وقصف مدفعي على الخيام

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المدخل الجنوبي لمدينة الخيام في جنوب لبنان. هذا، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة كفركلا. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

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