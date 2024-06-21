الجيش الكوري الجنوبي: طلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنه "أطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود لفترة وجيزة الخميس، في ثالث توغل من نوعه في حزيران".

واشارت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبيةن الى أن "العديد من الجنود الكوريين الشماليين الذين كانوا يعملون داخل المنطقة المنزوعة السلاح على خط الجبهة المركزي قد عبروا خط ترسيم الحدود العسكري. وبعد تحذيرات وطلقات تحذيرية من جيشنا، انسحب الجنود الكوريون الشماليون إلى الشمال". وأضافت أن الواقعة حصلت الخميس حوالى الساعة 11,00 (02,00 ت غ)".