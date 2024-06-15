شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى نجح فى تفعيل دور المجتمع المدنى لترسيخ الدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تفعيل دور المجتمع المدني على مستوى ترسيخ مكانة الدبلوماسية المصرية، والتي تبلورت تبلور من خلال إصرار وتفاوض الدولة المصرية مع كافة الأطراف المعنية بدخول المساعدات لنجدة الأشقاء الفلسطينيين بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وتدفقت المساعدات المصرية في الدخول لقطاع غزة منذ اللحظة الأولى، والتي كانت للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودًا حاضرة وبقوة، في تجهيز الشاحنات وتفريغها، فقد قدم التحالف ملحمة إنسانية متفردة على أرض العريش، بما تشهده من حالة حراك حقيقي يجسد صوت تضامن مصر مع غزة بالفعل وليس القول، وتمسكها قيادة وشعبًا على عدم التخلي عنها تحت أي شكل.

واطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من المباردات والفعاليات، بجانب تجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة، وهو ما ساهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وسيذكر التاريخ دور التحالف الوطني في دعم الشعب الفلسطيني التي تمت وفق خطة على قدر كبير من الاحترافية والتنظيم.