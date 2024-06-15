زيلينسكي أعلن أنّه سيقدم مقترحات سلام إلى روسيا بمجرّد موافقة المجتمع الدولي عليها

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في افتتاح أول قمة للسلام في أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا، أنّه سيقدم اقتراحات سلام إلى روسيا ما أن تحظى بموافقة المجتمع الدولي.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن موسكو التي يستمر هجومها على أوكرانيا منذ شباط 2022، ستوقف إطلاق النار وتبدأ محادثات سلام "على الفور" ما إن تبدأ كييف فعلًا سحب قواتها من المناطق الأربعة التي ضمتها روسيا، وتتخلى عن محاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ورفض الرئيس الاوكراني "انذار" بوتين الذي قال إنه "على طريقة هتلر"، كما رفض حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة على الفور تلك الشروط.

من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق السبت "ما نحتاج إليه ليس سلاما يتمّ إملاؤه، بل سلام عادل ومنصف يأخذ بالاعتبار سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها".