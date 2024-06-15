الجيش: توقيف 4 مواطنين و17 سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:
• دهم منزل المواطن (ح.ا.) في منطقة حي السلم – بعبدا، وتوقيفه كونه مطلوبًا لإطلاقه النار على شخص وإصابته.
• توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة المصيدة – عرسال كونه مطلوبًا لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية.
• توقيف المواطن (ع.ا.) في بلدة حربتا - البقاع لحيازته أسلحة حربية.
• توقيف المواطن (ع.ح) في منطقة باب الرمل – طرابلس لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين، وضبط في حوزته مسدس حربي.
• توقيف ١١ سوريًّا في بلدة شدرا - عكار لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
• دهم منازل مطلوبين في بلدة نيحا – البقاع وتوقيف ٦ سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.
وأكدت المديرية، أن"المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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