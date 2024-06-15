الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني بنيران قوات إسرائيلية خلال عملية دهم في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "مقتل الفتى الفلسطيني سلطان عبد الرحمن سلطان خطاطبة (16 عاما) برصاص قوات إسرائيلية شمال غرب الضفة الغربية".

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة "شخصين آخرين في اقتحام قوات إسرائيلية لبيت فوريك الواقعة شرق نابلس".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ أكثر من عام، وعلى وجه الخصوص منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول/.

وقُتل ما لا يقل عن 546 فلسطينيا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع الحرب في غزة، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.